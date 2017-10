El gobierno de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco intercambiaron reclamos tras la muerte de un estudiante de Derecho en un bar de Cuernavaca.

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, han vuelto a chocar, esta vez por el asesinato de Israel Hernández, un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quien recibió un impacto de bala en el pecho cuando intentaba auxiliar a una mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando Hernández, un estudiante de Derecho se encontraba con varios amigos en el bar Áttico de Cuernavaca. De acuerdo con El Sol de México, al lugar llegó una pareja que al parecer tuvo una discusión. La joven entonces bailó con el hoy occiso durante varios minutos, sin embargo, cuando se dirigió a los baños, se encontró con su acompañante inicial quien entre reclamos la agredió.

Fue entonces cuando Israel se acercó para defender a la joven, momento en que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho hiriéndolo de muerte.

Las cámaras de seguridad del antro, destaca Proceso, mostraron más tarde que un sujeto, presuntamente personal de seguridad del bar, habría permitido la huida del agresor, quien ya ha sido plenamente identificado como Óscar N., alias “El Negro”, hijo de una mujer que fue detenida por tráfico de drogas y de quien se presume tiene vínculos con un miembro de la organización de Los Beltrán Leyva.

A pesar de que el homicida está plenamente identificado, y de que el crimen ocurrió hace 20 días, hasta el momento no se ha logrado ninguna detención. Ante este caso, el fiscal Javier Pérez Durón culpó al ayuntamiento de Cuernavaca de permitir “la operación irregular de antros donde ingresan menores de edad con armas y sin ningún control”.

“Las autoridades del municipio de Cuernavaca deben frenar de manera inmediata la expedición de licencias de funcionamiento a todos los establecimientos comerciales, que no cumplan con los lineamientos”, aseguró.

Blanco responde

Estas declaraciones provocaron que el alcalde de Cuernavaca respondiera asegurando que la prevención de delitos en la capital del estado “está en manos de la Comisión Estatal de Seguridad, del gobierno del estado, a través de la Policía del Mando Único”.

“¿Qué te dijo (el fiscal)? ¿Con quién está el fiscal?… con el gobernador. Aquí el problema es estar fastidiando al municipio. Yo siempre he dicho que lo más importante es que se pongan a chambear. Ellos tienen el Mando Único, tienen cámaras y no he visto ningún video donde salga el personaje éste que asesinó al chavo”, señaló Blanco en una entrevista, según cita Proceso.

“Es lamentable, muy lamentable lo que pasó. No veo las cámaras, no sé dónde están esos videos donde tengan una persecución, porque al final de cuentas, cuando pasan estas cosas, debe acudir la policía, o el Mando Único que le llaman, y no hay nada”, indicó.