Reportera mexicana le declara su amor al presidente de Canadá durante conferencia [Video]

Durante la visita de estado del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, una reportera mexicana le declaró su amor al mandatario quien le agradeció el gesto permitiendo que se tomará una foto a su lado.

Ciudad de México .- Admitiendo que estaba fuera del protocoló el que una representante de la prensa solicitará tomarse una fotografía con uno de los integrantes de la conferencia que se encontraba cubriendo, una reportera de una estación radio local le pidió a Justin Trudea, primer ministro de Canadá, retratarse a su lado al tiempo que declaraba que eran una gran fanática del mandatario.

El político extranjero agradeció el gesto permitiendo que la muchacha tomara la instantanea que deseaba, todo el suceso fue captado por las cámaras de televisión que se encontraban en el Palacio Nacional, recinto donde se llevó a cabo la recepción oficial de la pareja presidencial canadiense.

De acuerdo con Radio Fórmula, María Eugenia Rojas, es el nombre de la periodista que protagonizó la sui generis escena que aconteció durante la ronda de preguntas y tras cuestionar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre la situación de Cataluña, agregó: “lástima que el protocolo no me lo permite, pero si no yo pediría una foto con el primer ministro”.

Al terminar el evento Trudeau saludó a Eugenia Rojas, a lo que ella contestó; “Lo amo” y le agradeció la disposición a ser fotografiado, esto mientras Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera observaban divertidos la escena.

