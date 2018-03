AMLO propone a Larrea, Baillères y Slim hacer un acuerdo por México

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Germán Larrea, Alberto Bailléres y Carlos Slim para “sacar adelante” al país sin rencores y en unidad.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia de la República, aseguró este lunes que buscará un acuerdo con algunos de los empresarios más poderosos de México a fin de beneficiar a toda la ciudadanía.

Durante una reunión con empresarios en Playa del Carmen, Quintana Roo, el candidato de Morena realizó un llamado a Germán Larrea, Alberto Bailléres y Carlos Slim para “sacar adelante” al país sin rencores y en unidad.

“Con todo respeto le digo a Germán Larrea, de la minera México, de Grupo México, que vamos a buscar con él, con Baillères, con Slim, un acuerdo para sacar adelante al país, que los convoco a que juntos, sin pleitos, sin rencores, se logre la unidad para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que se ha metido, entonces necesitamos de la unidad”, precisó el político tabasqueño.

Al final del encuentro, el candidato morenista defendió la candidatura del líder minero Napoleón Gómez Urrutia es un “acto de justicia” pues ha sido un perseguido por el régimen.

En los últimos días, Obrador ha sido criticado por la presentación de la lista de Morena al Congreso de la Unión, en la que se encuentran personalidades como el exlíder panista Germán Martínez, a quien Obrador había criticado en el pasado. Sobre su inclusión en la lista, Obrador, dijo que “cree en el perdón”.

El candidato de izquierdas también negó que “Napo” le haya ofrecido votos, ni que se pretenda dar fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado, pues su objetivo es buscar la “reconciliación y buscar la unidad para sacar adelante al país”.

“Y ahora nosotros, en un acto de justicia, que quede claro, estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso. Esta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar”, aseguró.

Con información de Zócalo y Milenio