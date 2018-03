Trump respalda a Mitt Romney en su candidatura al Senado de EU

Romney, que fue gobernador de Massachusetts, ha sido uno de los republicanos más críticos con el presidente Donald Trump, especialmente durante la campaña presidencial de 2016.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al excandidato republicano Mitt Romney, que se presentara a las elecciones legislativas de noviembre próximo, cuando buscará convertirse en senador por Utah.

Ambos políticos han compartido críticas mutuas en el pasado, sin embargo, el actual presidente republicano expresó en su cuenta oficial de Twitter “todo su apoyo” a Romney y aseguró que es un “digno sucesor” de Orrin Hatch, actual senador por Utah que anunció a comienzos del año que dejaría el cargo tras más de dos décadas en el Senado.

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018