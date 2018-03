“De risa loca” acusaciones en mi contra: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya aseguró que no amenazó a ningún empresario y señaló que los datos son los mismos que se presentaron hace cinco meses y que ya se han aclarado.

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó este martes como absurdas y de “risa loca” las nuevas acusaciones en su contra por supuestas triangulaciones para su beneficio.

La semana pasada, el abogado Joaquín Xamán McGregor, dio a conocer que dos de sus clientes (a quienes sólo identificó como Alberto “N” y Daniel “N”) fueron contratados entre 2016 y 2017 por Manuel Barreiro, empresario de Querétaro para presuntamente triangular recursos con los que se compró la nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Anaya.

Te puede interesar: Anaya acorta distancia con AMLO; Meade baja: encuesta de Reforma

Estos recursos, aseguró el abogado, sería de casi 54 millones de pesos. “Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro, les encargó a mis clientes constituir un esquema en el que utilizaran una empresa fantasma o fachadas, construida por prestanombres o testaferros, a través de las cuales se hicieran triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para perder el rastro del origen de los recursos, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, aseguró el abogado.

“De risa loca”

Ante estos señalamientos, Anaya aseguró que no amenazó a ningún empresario y señaló que los datos son los mismos que se presentaron hace cinco meses y que ya se han aclarado, ya que la empresa de su propiedad vendió una nave industrial a precio de mercado y ésta fue declarada en su 3de3.

“Es francamente absurdo y de risa loca afirmar que amenacé a personas que no conozco y con quienes jamás he tenido trato alguno, según el dicho de su propio abogado”, afirmó Anaya al asegurar que la información que se dio a conocer no es más que un refrito de un tema que ya se ha aclarado.

“Esta información ya fue puntualmente aclarada en su momento. La empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compraventa a entera satisfacción de nuestra empresa. No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien correspondería verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente, es a las autoridades competentes, y no a quienes únicamente le vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacción”, aseguró el candidato.

Con información de Proceso y 24 horas.