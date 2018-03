Son diversos los esfuerzos que el gobierno mexicano ha realizado por combatir la corrupción y mejorar los procesos de transparencia en la administración pública; sin embargo, los mismos no han sido tan exitosos como se esperaba según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional

En una escala del 0 al 100, México fue calificado con 29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción del organismo, y se coloca como la peor nación entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del grupo de los 20 países más industrializados, el G-20; y la Alianza del Pacífico.

En el documento publicado el miércoles 21 de febrero, el organismo destacó que México fue el país mejor evaluado de América en temas de Transparencia Presupuestaria 2017; sin embargo, esto no se reflejó en la percepción de la corrupción, lo que pone de manifiesto que la transparencia por sí sola no lleva a una reducción de la corrupción.

“Sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”, indicó el instituto.

🔴 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Find out your country’s score here > https://t.co/IDyadH7his #CPI2017

— Transparency Int’l (@anticorruption) 21 de febrero de 2018