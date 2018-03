Consejo empresarial pide mejorar perfiles de candidatos

Además de Gómez Urrutia, una de las postulaciones de Morena más criticada ha sido la de Nestora Salgado, ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, a quien se acusa de secuestro.

A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los partidos políticos, en especial a Morena, tomar con seriedad los cargos públicos que se elegirán el próximo mes de julio.

En ese sentido, pidió mejorar los perfiles de los candidatos que contienden por dichos cargos y criticó la postulación de algunas figuras para que “por conveniencias e intereses oscuros” se obtenga el mayor número de votos.

Juan Pabló Castañón, presidente del CCE, criticó la decisión de Morena de postular como candidato plurinominal para el Senado al exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien fue acusado por presunto desvío de 55 millones de dólares.

“Incluso en la OIT, el personaje que usted me dice ha estado con un discurso de rompimiento de las buenas relaciones de los trabajadores y los empresarios en México, me parece que no sería nada positivo que estuviera en el entorno nacional”, Castañón, al considerar inaceptable que los partidos adhieran a personajes Gómez Urrutia o Nestora Salgado.

También lamentó que se ofrezca, dijo fuero a quienes han incurrido en actos de corrupción u otros delitos como robar a los trabajadores o malgastar los recursos de los mexicanos. Por tal motivo, exigió que se mejoren los perfiles para los candidatos a los más de tres mil cargos públicos que se elegirán en julio próximo.

De igual forma, pidió a los partidos no proponer como candidatos a personas con pendientes con la ley y que quieran volver a prácticas del pasado que dañaron al país.

Además de Gómez Urrutia, una de las postulaciones de Morena más criticada ha sido la de Nestora Salgado, ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actualmente residente de Seattle y a quien se le señala como autora de varios secuestros cuando estaba a cargo de la policía comunitaria.

Con información de Excélsior y Noticieros Televisa