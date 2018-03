El día de ayer el diario Reforma publicó que la Auditoria Superior de la Federación había documentado un supuesto desvío de recursos públicos durante su gestión al frente de la Sedesol y ahora en la Sedatu.

Rosario Robles, la titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acudió el día de hoy ante la Procuraduría General de la República para enfrentar las acusaciones sobre presuntos desvíos millonarios que habrían ocurrido durante su gestión en la Sedatu y la Sedesol.

Luego de que un diario de circulación nacional diera a conocer los presuntos desvíos, la titular de la Sedatu aseguró que en las dos dependencias que ha mantenido a su cargo ella otorgó instrucciones para que respondieran de manera puntual y estableciera lo antes posible si existían responsabilidades de carácter administrativo.

Robles Berlanga también aseguró que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el ámbito de sus facultades, analiza cuentas públicas y establece observaciones que se desahogan en tiempo y forma por las áreas correspondientes a las que se señalan los supuestos desvíos.

“El patrimonio es público y mi única propiedad sigue siendo la casa que tengo desde hace 22 años en el Barrio de Los Reyes Coyoacán”, manifestó Rosario Robles, quien volvió a negar las acusaciones en su contra.

Su presencia ante la PGR se debió a que el día de ayer el diario Reforma publicó que la Auditoria Superior de la Federación había documentado un supuesto desvío de recursos públicos hacia su persona, por lo que pidió a dicho medio que presente documentos sobre el particular.

“Dado que no existe este documental y no hay absolutamente ninguna prueba que a mí en lo personal me vinculé en un esquema de triangulación de recursos solicité derecho de réplica, que hasta el momento no ha sido atendido conforme a la ley”, señaló.

Las acusaciones

Reforma publicó que durante la gestión de Robles como titular de Sedesol (dic 2012-ago 2015) y de Sedatu (actual), se transfirieron 1,311 millones de pesos a Monex y a CI Banco, de donde supuestamente se dispersó este dinero a cuentas domiciliadas en distintos países.

Según el reporte, la Sedesol y Sedatu firmaron convenios con Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, respectivamente, quienes a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de las cuales 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.

Robles, afirma, sin embargo, afirmó que “Así funcionamos muchas dependencias: contratas servicios a terceros, les pagas y esperas… Si hay irregularidades en ello soy la primera en pedir que se castigue a los culpables pero antes se tiene que investigar”.

Con información de SDP y Radio Fórmula