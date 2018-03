Manuel Barreiro es investigado por la PGR por presuntas operaciones de lavado de dinero en las que podría estar relacionado al lado de Ricardo Anaya.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, respondió este martes a las acusaciones que se han hecho en su contra, luego de que se diera a conocer un vídeo en el que se le puede ver en ña boda de Manuel Barreiro, empresario que es investigado por la Procuraduría General de la República por lavado de dinero.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Anaya se defendió y aseguró que nunca vendió un terreno a Barreiro, como se ha asegurado en días pasado, y también explicó que asistió a dicha boda por invitación de Álvaro Ugalde, hermano de la novia.

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 27, 2018