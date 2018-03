Obrador insistió en que se mantendrá en contra de la construcción del muro fronterizo, así como de la persecución que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que el gobierno mexicano debe renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de las elecciones del 1 de julio.

Al final de una reunión que sostuvo con empresarios en Saltillo, Coahuila, Obrador criticó la mala relación que, dijo, mantiene México con Estados Unidos y señaló que cualquier negociación con el vecino país del norte debe realizarse hasta que se haya elegido un nuevo gobierno mexicano.

Te puede interesar: WSJ cuestiona ética empresarial de Alfonso Romo, asesor de AMLO

“la relación actual no es buena, hay muchos desencuentros…Se debe esperar a que pasen las elecciones, no queremos una mala negociación, no es adecuado, hay mucha prepotencia”, aseguró Obrador tras la reunión a la que asistieron Ricardo Monreal y el empresario Alfonso Romo.

El político tabasqueño insistió en que se mantendrá en contra de la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump, así como de la persecución que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“No queremos muros, no queremos persecución de nuestros paisanos en Estados Unidos, queremos que se respeten los derechos humanos, queremos que haya cooperación para el desarrollo y vamos a convencer, en su momento, a Donald Trump, lo vamos a hacer entrar en razón y estoy seguro de que lo voy a lograr. Por eso es mejor que nos esperemos a después de la elección (para renegociar el TLCAN)”, aseguró el líder morenista, según rescata El Universal.

Moreira no puede sumarse a Morena

En el evento, el candidato presidencial reiteró que su movimiento es amplio, plural e incluyente por lo que todas las personas de otros partidos políticos pueden unirse a la causa de la transformación del país. Aseguró, sin embargo, que en casos como en el de los Moreira se reserva el derecho de admisión.

Las declaraciones de Obrador surgen después de que fuera cuestionado por la reciente adhesión de expriistas y expanistas a las filas de este partido que buscan una candidatura.