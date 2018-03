El 65% de las mujeres se sienten incómodas en el transporte público

Este jueves 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diversos contingentes de mujeres marcharon en protesta contra la violencia de género, la brecha salarial y la exclusión que existe en nuestro país.

Ciudad de México – Por lo anterior, la casa encuestadora De las Heras Demotecnia, realizó el siguiente estudio, el cual arrojó que el nivel de seguridad que existe en nuestro país es nulo para las mujeres, pues el 42 por ciento de las encuestadas mencionaron no sentirse seguras en las calles, esto debido a que más del 50 por ciento ha sido ofendida o agredida física y verbalmente por algún hombre.

Nueve de cada diez mujeres se sienten inseguras al salir a la calle, sin embargo, el 52 por ciento de las encuestadas cree que el caminar por las calles es igual de inseguro tanto para ellas como para los hombres.

Con respecto al tópico actual, el movimiento Me Too o Yo También, el 71 por ciento de las mexicanas encuestadas afirmó conocer el tema, frente al 29 por ciento que mencionó no saber nada al respecto.

Del 100 por ciento de las mujeres que participaron en esta encuesta, el 13 por ciento mencionó que estas declaraciones las han hecho por fama o por moda, pero no todas las mujeres piensan igual, ya que el 62 por ciento afirma que estas denuncias darán una mayor seguridad a más personas.

A pesar de que como sociedad hemos avanzado, en nuestro país aún existen ciertos rasgos machistas, prueba de esto son algunos dichos populares que han trascendido por generaciones. Uno de ellos es: “El hombre llega hasta donde la mujer quiere”, a lo cual el 16 por ciento de las encuestadas dice que está poco de acuerdo ante esta “afirmación” y el 25 por ciento dice no estar nada de acuerdo con esta frase.