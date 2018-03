Donald Trump reveló detalles sobre una supuesta llamada telefónica que sostuvo el mes pasado con el presidente Peña Nieto, en la que el mexicano pidió declinar su postura sobre el muro fronterizo.

Sigue siendo uno de los temas más delicados en la relación entre México y Estados Unidos, la prometida construcción del muro fronterizo, una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, continúa provocando incertidumbre, ya que México se niega a pagar por su construcción.

Este fin de semana, el presidente Trump rechazó una solicitud de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, quien le habría pedido que decline su posición de que México debe pagar por la barrera fronteriza.

Fue el propio Trump quien relató este sábado, durante un evento en Pensilvania en apoyo a un candidato republicano al Congreso, que el presidente reveló detalles sobre una supuesta llamada telefónica que sostuvo el mes pasado con el presidente Peña Nieto, y que habría llevado a la postergación de los planes para la primera visita oficial del mexicano a la Casa Blanca.

En su relato, Trump describió a Peña Nieto como “un tipo realmente agradable” que hizo su pedido de forma respetuosa.

“Él dijo: ‘Señor Presidente, me gustaría que haga una comunicación de que México no pagará por el muro’. Le dije: ‘¿Estás loco? No voy a hacer esa comunicación’”, aseguró el presidente norteamericano, según rescata Reuters.

El mandatario republicano aseguró que su par mexicano insistió, por lo que se vio obligado a cortar la comunicación.

“Bye, bye, no haremos un trato. No hay forma en que lo haga”, aseguró Trump que dijo durante la charla con Peña Nieto.

“No es un gesto amistoso”

De visita por Chile, el mandatario mexicano dijo en entrevista con el diario chileno El Mercurio, que la construcción del muro fronterizo “no es un gesto amistoso”, pero remarcó que se trata de un asunto de política interior.

“Si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadounidenses habrán de tomar una decisión soberana”, dijo el presidente mexicano, quien visitó Chile con motivo de la investidura de Sebastián Piñera.