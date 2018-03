Debatir sin López Obrador en intercampaña no tiene sentido: Meade

Los comentarios de Meade se dan después de que este lunes, Obrador señalara que sí debería haber un debate en la etapa de intercampañas, pero sólo entre Anaya y Meade.

Poco después de que el Tribunal Electoral avalará la realización de debates durante el periodo de intercampaña, José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI, invitó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador a realizar dicho ejercicio.

En declaraciones a medios de comunicación, Meade Kuribreña aseguró que no tiene sentido debatir sólo con Ricardo Anaya, candidato de la coalición liderada por el PAN, y agregó que no entiende porque el político tabasqueño no quiere asistir a este encuentro.

En democracia hay que participar con las reglas y árbitros que nos hemos dado. Solo amenaza con soltar al tigre quien carece de argumentos y no sabe perder. Es el mismo de siempre. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) March 13, 2018

“Yo debato a todo dar, soy así agradable, suelto, simpático, y dile (a Andrés Manuel López Obrador) que no se preocupe, que aquí nadie le echa montón”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Meade también aseguró que seguirá insistiendo en la realización de un debate con los demás aspirantes a la Presidencia, para poder dar a los ciudadanos “los mejores elementos de juicio” a fin de que puedan definir su voto; sin embargo, aseguró que un debate sin López Obrador no tendría sentido.

Los comentarios de Meade se dan después de que este lunes, Obrador señalara que sí debería haber un debate en la etapa de intercampañas, pero sólo entre Anaya y Meade.

El líder de Morena aseguró también que no participará en confrontaciones y destacó que sus dos contendientes los están retando a debatir, incluso con “malas maneras”, por la desesperación de no estar con buenos números en las encuestas.

Cabe destacar que José Antonio Meade no es el único que ha hecho un llamado a López Obrador para que se presente a debatir. También este lunes, en un mitin celebrado en la explanada del Instituto Nacional Electoral, Ricardo Anaya aseveró que:

“Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate”, señaló el panista.

Con información de Milenio