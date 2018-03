Trump llama a México país “malcriado” y pide terminar TLCAN

The Washington Post reveló un audio en el que el mandatario estadounidense calificó a México como un país “malcriado” y aseguró que el mejor arreglo para el TLCAN sería terminarlo.

Todo parece indicar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cambiar de postura en relación a las negociaciones del TLCAN, luego de que este miércoles se revelara un mensaje del mandatario en el que afirma que que lo mejor será terminar con dicho pacto comercial e iniciar uno nuevo.

Apenas este fin de semana, en lo que muchos leyeron como una posición más conciliatoria, Trump sostuvo la necesidad de acelerar las negociaciones del tratado con el fin de proteger industrias y sectores productivos de la región.

El día de ayer, sin embargo, The Washington Post, reveló un audio en el que el mandatario estadounidense calificó a México como un país “malcriado” y aseguró que el mejor arreglo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte será terminarlo.

El audio revelado habría sido registrado durante un discurso que el magnate ofreció en un evento de recaudación de fondos en Missouri, evento en el que Trump criticó duramente a sus socios comerciales y acusó a la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur de estafar a EU.

En el mismo mensaje, utilizando su habitual todo sarcástico, Trump se jactó de haberle mentido al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien supuestamente le aseguró que no existe un déficit comercial entre Estados Unidos y Canadá.

“Trudeau vino a verme. Él es un buen tipo, Justin. Él dijo: ‘No, no, no tenemos un déficit comercial contigo, no tenemos ninguno. Donald, por favor”, narró Trump en tono burlón e imitando a Trudeau.

“Le dije: Estás equivocado, Justin. Él dijo: ‘no, no tenemos déficit comercial’. Le dije: ‘bueno, en ese caso, me siento diferente’, le dije, ‘pero no lo creo’. Envié a uno de nuestros muchachos, su chico, mi chico, salieron, y le dije: ‘Compruebe, porque no puedo creerlo’”, agregó el mandatario estadounidense para después rematar:

‘Bueno, señor, en realidad tiene razón. No tenemos déficit, pero eso no incluye la energía y la madera… Y cuando lo haces, perdemos 17 mil millones (de dólares) al año ‘. Es increíble”, agregó Trump.

TWP destaca que el discurso de unos 30 minutos ha sido uno de los discursos de Trump más proteccionistas y en el que el presidente no habría identificado ninguna ventaja para EE.UU. en los acuerdos comerciales.

La Casa Blanca, sin embargo, no ha emitido hasta el momento una postura sobre la filtración de este audio.