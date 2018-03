“Ni chavismo ni trumpismo, sí mexicanismo”, dice AMLO tras críticas

Obrador señaló que la aclaración es porque se encontró en la aeronave a un vicepresidente de la Coparmex Jalisco, quien le dijo “tenemos muchas dudas que queremos aclarar con usted”.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, aseguró este miércoles que no mantiene ningún vínculo con el gobierno de Venezuela.

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el político tabasqueño aseguró que los personajes con los que siente afinidad son mexicanos como Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero y Benito Juárez.

“Ni chavismo, ni trumpismo; sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo”, aseguró Obrador en el vídeo que fue tomado en el avión que lo trasladaba de Guadalajara a Hermosillo, Sonora, luego de haber encabezado una reunión en León, Guanajuato.

En el material, Obrador señaló que la aclaración es porque se encontró en la aeronave a un vicepresidente de la Coparmex Jalisco, que le dijo “tenemos muchas dudas que queremos aclarar con usted”.

“Yo creo que es el momento de decir que ni chavismo, lo repito, ni chavismo, ni trumpismo, sí juarismo, sí maderismo, sí cardenismo, sí mexicanismo y que quede ya claro”, señaló el líder izquierdista quien, de acuerdo a la mayoría de las encuestas, se mantiene como el favorito entre el electorado para ganar las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Obrador confirma fecha de registro

El político tabasqueño confirmó esta semana que será el próximo viernes 16 de marzo cuando se registrará como candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”.

En un encuentro con periodista, Obrador aseguró que realizará una campaña de propuestas e insistió en que no caerá en ninguna provocación, por lo que no participará en debates de las intercampañas.

“Que se ahorren todas las provocaciones porque no me voy a enganchar en ningún debate, en ninguna discusión, no voy a molestarme, ando muy contento y miren ‘amor y paz’”, aseguró el político tabasqueño.