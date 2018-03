Los dos aspirantes que quedarían fuera de la contienda tendrían derecho de audiencia ante el INE, pero no podrán participar en el proceso electoral a no ser que convenzan a la autoridad electoral de que no incurrieron en irregularidades.

Los aspirantes a la candidatura presidencial vía independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter, habrían quedado fuera de la contienda electoral, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyera que existen inconsistencias graves en la recolección de firmas.

A través de redes sociales, Carlos Loret de Mola dio a conocer en sus redes sociales que Margarita Zavala se convertirá en la única candidata independiente, luego de que el INE constatará que los otros dos aspirantes presentaron firmas falsas y simuladas.

El Bronco y Ríos Peter, fuera de la boleta, determina el INE. Como se los adelanté desde ayer, el @INEMexico hará oficial en breve que no cumplieron con las firmas válidas @JaimeRdzNL se quedó a 35 mil y @RiosPiterJaguar muuuuy abajo. @Mzavalagc de panzazo por 3 mil #primicia — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 16, 2018

“Jaime Rodríguez se quedó a 35 mil y Ríos Piter muuuy abajo. Zavala de panzazo por tres mil” firmas, escribió el comunicador a través de su cuenta en Twitter.

… @JaimeRdzNL y @RiosPiterJaguar tendrán derecho de audiencia ante el @INEMexico para tratar de convencerlos. Pero de entrada, no los meten a la boleta por firmas falsas y simuladas. Si no convencen al @INEMexico todavía tienen el @TEPJF_informa #primicia — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 16, 2018

Se espera que el INE presentará esta tarde el informe de irregularidades sobre la revisión de los apoyos obtenidos por los aspirantes, de acuerdo con reportes de fuentes cercanas a la Comisión de Prerrogativas, en las que se habla de irregularidades en más del 30% de las firmas que entregó el gobernador de Nueva León con licencia.

Por su parte, Armando Ríos Píter no habría alcanzado ni el apoyo ni la dispersión marcada por la normativa. Ahora, el INE deberá informar si dichas irregularidades tienen que ver con la dispersión en los estados o con la presentación de firmas apócrifas o credenciales falsas.

Si esto último no sucede, los aspirantes podrán recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar la decisión del INE.

Independientes responden

Previamente a que la información fuera revelada esta tarde por Loret de Mola, Armando Ríos Píter compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Por si se preguntaban quién tiene el dinero y el poder para pagar estas “filtraciones” y #FakeNews #PagoComoFelipeCalderón”, destaca Político.

Por si se preguntaban quien tiene el dinero y el poder para pagar estas "filtraciones" y #FakeNews #PagoComoFelipeCalderón https://t.co/lg3MuraRtA — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) March 15, 2018

Por su parte, ante los rumores de su posible descalificación en el proceso electoral, Jaime Rodríguez también compartió un vídeo en el calificó como noticias falsas esas afirmaciones.