El escándalo de Cambridge Analytica, ha salpicado a México, ya que la empresa británica, acusada de la filtración masiva de los datos de al menos 50 millones de usuarios, opera con opacidad en el país.

Ricardo Monreal Ávila, integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR), iniciar una investigación en contra de la empresa Cambridge Analytica, por su probable intervención en el proceso electoral.

Monreal Ávila, coordinador de la Segunda Circunscripción Electoral del abanderado por la coalición Juntos, Andrés Manuel López Obrador, recordó que meses atrás el propio Andrés Manuel López Obrador ya había denunciado estas supuestas intervenciones ante la autoridad electoral, pero sus denuncias no fueron escuchadas.

“Vamos a solicitar la investigación al INE y a la PGR, Morena tiene que solicitar una investigación profunda a esta empresa de mercadotecnia que ha confesado que también actuó en México para manipular ilegalmente la elección”, detalló el ex delegado en Cuauhtémoc.

El escándalo de Cambridge Analytica, salido a la luz el pasado sábado producto de una investigación conjunta de los periódicos The New York Times y The Guardian/Observer, ha salpicado a México, ya que la empresa británica, acusada de la filtración masiva de los datos de al menos 50 millones de usuarios, opera con opacidad en el país.

Los había denunciado: AMLO

Tras el escándalo, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES), reiteró esta semana que desde hacer cuatro meses advirtió al Instituto Nacional Electoral de las irregularidades de Cambridge Analytica, en el marco del proceso electoral.

Obrador había señalado que la empresa había sido contratada por Claudio X. González, presuntamente para maquinar una campaña de guerra sucia en su contra, por lo que pidió al INE iniciar una carpeta de investigación, algo que fue desestimado por la autoridad electoral.

“Hace unos tres o cuatro meses que lo di a conocer. Esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros y eso es una investigación que, incluso le pedí al INE que hiciera y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros personajes estaban financiando esa campaña con esta empresa Cambridge”, reiteró Obrador durante la conmemoración del natalicio Benito Juárez frente al Benemérito de las Américas.

