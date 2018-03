De acuerdo con la Comisión de Fiscalización del INE, el caso más grave que se ha reportado por el momento con respecto a recursos involucrados es el del Gobernador con licencia de Nuevo León.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que propondrá al Consejo General iniciar procedimientos hacia los 3 aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia, luego de que se han encontrado irregularidades en sus informes de ingresos y gastos.

El INE destacó que Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez, ‘”El Bronco”, los independientes que lograron recolectar el número de apoyos requeridos para aparecer en la boleta electoral, no aclararon sus gastos durante el periodo de captación de apoyos ciudadanos.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión, advirtió que en el proceso contra Margarita Zavala se investigarían 1.7 millones de pesos que provienen de 250 aportaciones sin identificar, además de pagos no acreditados a Facebook por 1.6 millones.

Finalmente, a Armando Ríos Piter se le identificaron movimientos bancarios no reportados al INE y sin aportante, por lo que también se abriría una investigación oficiosa sobre esos recursos; de él, el consejero Murayama no detalló montos.

El caso más grave

De acuerdo con la Comisión de Fiscalización, el caso más grave que se ha reportado por el momento con respecto a recursos involucrados es el del Gobernador con licencia de Nuevo León.

“En el caso de Jaime Rodríguez se identificó un millón y medio de egresos no reportados, es decir, encontramos gasto que no se nos informó, también tuvimos un millón y medio de gastos no debidamente comprobados en el caso de Facebook y vamos a abrir un procedimiento oficioso porque encontramos ingresos por 17 millones de pesos que no corresponden a la norma […] lo que hoy tenemos de elementos no nos permite acreditar que se trate de recursos provenientes directamente de personas físicas y para determinar si hay una triangulación que pueda ser ilegal haremos este procedimiento oficioso”, indicó Murayama.

El presidente de Fiscalización indicó que se abrirán oficios en contra de los tres independientes.