Emmanuel Macron no ofreció un balance oficial de los heridos o víctimas, pero adelantó que se aportará información a la brevedad sobre el secuestro que se registró en la localidad de Trébes y el tiroteo en Carcasona.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron dio a conocer que “todo hace creer” que el tiroteo contra varios policía y la toma de rehenes que se registró esta mañana en el sur de Francia es “un ataque terrorista”.

La información fue confirmada por Macron en una rueda de prensa conjunta con la canciller de Alemania, Angela Merkel, al cierre de la cumbre de líderes de la Unión Europea, celebrada en Bruselas, y minutos antes de que se confirmara que el autor de la toma de rehenes había sido abatido.

Aunque Macron no ofreció un balance oficial de los heridos o víctimas, adelantó que la sección antiterrorista de la Fiscalía de París aportará información a la brevedad sobre el secuestro que se registró en la localidad de Trébes y el tiroteo en Carcasona.

Por su parte, Merkel extendió su “simpatía” a Francia y expresó su “compasión a las familias de las víctimas por la amenaza terrorista”.

Breaking: #ISIS ‘Amaq News Agency reports that #Trebes #France hostage-taker was a “soldier of the Islamic State, who carried out the attack in response to the calls to attack Coalition countries." The message follows a coordinated celebratory campaign by ISIS supporters online. pic.twitter.com/gYiAFwg0wq

— Rita Katz (@Rita_Katz) March 23, 2018