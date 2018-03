Él es el médico mexicano que salva a heridos de guerra en Siria

Samuel Tobías y es un neurocirujano originario de la Ciudad de México que atiende en Israel a heridos de guerra provenientes de Siria.

Se trata de una más de las cientos de acciones casi anónimas que ocurren todos los días en Siria, país devastado por la guerra en el que diariamente mueren decenas de personas. Cerca de allí, sin cobrar un solo centavo, un mexicano atiende todos los días a heridos de guerra en Siria.

Se llama Samuel Tobías y es un neurocirujano originario de la Ciudad de México que llegó a Israel hace varios años. Allí también conoció a su esposa y también inició su labor en el programa “Operación buena voluntad”, con la que el gobierno de Israel apoya con infraestructura y medicamentos a heridos sirios.

Te puede interesar: Avión ruso se estrella con 32 militares en Siria; no hay sobrevivientes

“Esta guerra, ya tiene siete años, y nadie ha hecho nada al respecto, lo que nosotros hacemos, es una pequeña gota en un lago de sufrimiento”, relató recientemente el médico mexicano, quien describió la forma en la que los heridos de guerra se acercan a bases militares israelís para pedir ayuda y ser trasladados a hospitales en los que se les atiende de manera anónima.

“Muchos me dicen, Sami por qué te desvives por esos pacientes, si tu estuvieras del otro lado, no te tratarían así, pero la respuesta es, no estamos allá, estamos aquí y nosotros somos diferentes, quien llega aquí va a recibir todo el tratamiento como si fuera ciudadano israelí, sin importar cuánto dinero se gasta, de qué equipo se dispone”, relató el médico a Notimex.

Con una frontera común de 83 kilómetros en los altos del Golán, Israel y Siria están hermanados a pesar de las diferencias religiosas, y esa zona en particular ha sido testigo de batalla entre rebeldes y fuerzas militares, así como del desplazamiento de 6 millones de personas.

Por si esto fuera poco, más de medio millón de personas viven sin acceso a servicios médicos.

En ese sentido, el servicio que ofrecen se realiza de forma confidencial por un equipo multidisciplanario de médicos que guardan discreción sobre la identidad de los pacientes para proteger la identidad y evitar sean asesinados al ser considerados traidores al regresar a su país.