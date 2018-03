Manuel Velasco rechaza candidatura plurinominal del Partido Verde

“He puesto mi mayor esfuerzo, trabajo y energía para servir a Chiapas, que ha sido siempre mi primera y última aspiración, por lo que permanezco en el cargo de gobernador”.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, rechazó el día de ayer la candidatura a Senador por la vía plurinominal, luego de que en días pasados se diera a conocer que dicho cargo le fue ofrecido por el Partido Verde Ecologista de México.

“En estos momentos de decisiones y definiciones políticas, no tengo ninguna duda: Primero Chiapas, permanezco en el cargo de gobernador constitucional”, hasta el 8 de diciembre, aseguró el gobernador en un mensaje grabado que fue difundido a través de las redes sociales.

Amigas y amigos, en estos momentos de decisiones y definiciones políticas, NO tengo ninguna duda: ¡PRIMERO CHIAPAS! Cumpliré con mi mandato como Gobernador Constitucional. Mi lugar está aquí en Chiapas, junto a los chiapanecos.

El mensaje de Velasco se dio a pocos minutos de que arrancaran oficialmente las campañas de los aspirantes a cargos de elección popular de cara a la elección del próximo 1 de julio. En su mensaje, el mandatario aseguró que su principal objetivo será servir a Chiapas, por lo que desestimó abandonar su cargo antes de tiempo.

Velasco también aseguró que seguirá trabajando, ya que aún tiene pendiente la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre.

De igual forma, el gobernador de Chiapas pidió a los aspirantes a cargos de elección popular enfocarse en campañas que unan y no dividan a los mexicanos porque, aseguró, ellos ya no creen ni quieren ver campañas de odio o de miedo.

“Ojalá que los candidatos privilegien las campañas de propuestas e ideas. Y que no se alimenten las campañas ni de miedo ni de odio que tanto daño le han hecho a México en el pasado y en la que la gente ya no cree ni quiere ver porque todos debemos entender que la lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre mexicano ni entre chiapanecos”, precisó Velasco en su mensaje.