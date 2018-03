Avala INE candidatura de Margarita Zavala a la presidencia

El INE aprobó otorgar a Zavala su registro como candidata presidencial, aunque durante su campaña estarán en curso varias indagaciones sobre las inconsistencias detectas en sus firmas de apoyo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la madrugada de este viernes la primera candidatura independiente a la Presidencia de la República, otorgada a Margarita Zavala, exprimera dama y esposa de Felipe Calderón.

Zavala, quien rompió meses atrás con el Partido Acción Nacional (PAN, plataforma que eligió como abanderado presidencial a Ricardo Anaya), realizó la noche de ayer, antes de contar con el aval del INE, un evento simbólico en el que inició su campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Hace unos momentos, el @INEMexico aprobó por unanimidad mi registro como candidata independiente. Estoy en la boleta. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) March 30, 2018

La confirmación de Zavala como candidata independiente se dio en medio de cuestionamientos sobre la forma irregular en la que obtuvo firmas ciudadanas para cumplir con el requisito de apoyos ciudadanos requeridos por el INE para participar en la elección presidencial.

De acuerdo con Animal Político, al revisar los apoyos que recolectaron sus auxiliares, fueron ubicadas en una última etapa 432 simulaciones, 212 mil 198 fotocopias de credenciales, y 6 mil 714 documentos no válidos, como tarjetas de presentación, o licencias de manejo.

Zavala ejerció su derecho de audiencia, en la que fueron revisados 432 registros, solo logró subsanar dos. Acumuló 870 mil 170 apoyos ciudadanos válidos, en 21 entidades, superando el mínimo exigido era 866 mil 593.

De esta forma, en sesión especial el INE aprobó por unanimidad otorgar a la exprimera dama su registro como candidata presidencial, aunque durante su campaña estarán en curso varias indagaciones sobre las inconsistencias detectas en sus firmas de apoyo, por lo que no se descarta que pueda perder la candidatura.

En la presentación de argumentos para dar el aval a la candidatura, el consejero Ciro Murayama señaló que “más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso”, pero que en este momento no se le podría negar el registro a la ex Primera Dama porque no ha sido emplazada ni “vencida en juicio”.