Vía Twitter Meade reitera su invitación a debatir a AMLO y Anaya

A través de su cuenta oficial de Twitter, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la presidencia de México por la coalición Todos por México reitero que desea debatir con Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, ambos también candidatos presidenciales, acerca de la situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno de ellos.

Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran? — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de abril de 2018

Ante la negativa de AMLO y Anaya de participar en la iniciativa de Meade, el ex canciller volvió a retarlos vía Twitter ya que aseguró que no es una provocación contra el candidato de Morena ni es un intento por hacerlo enojar mientras que le recordó al abanderado de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que “podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme”. De igual forma recordó que esta favor de transparentar públicamente el patrimonio personal y familiar de los candidatos.

No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 3 de abril de 2018

Un día antes el primer candidato no militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratificó en Hermosillo, Sonora, sus siete propuestas de campaña en beneficio de todos los sectores sociales también prometió crear un registro para que se regularicen los vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad, a fin de dar certeza jurídica a sus propietarios.