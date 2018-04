“Me canso ganso”, exclama AMLO y promete fin a la corrupción

Obrador insistió en que el país necesita una transformación para detener la corrupción, uno de los principales problemas de la nación, según consideró el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

De gira por Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición “Juntos haremos Historia”, aseguró este lunes que acabará con la corrupción, pese a la reticencia de sus adversarios.

“Vamos a cortar de tajo con la corrupción en México, no anden por ahí pensando que eso no es posible, me canso ganso”, aseguró el político tabasqueño quien aseguró también que dispone del respaldo de la mayoría de los mexicanos que son gente honesta.

En un acto realizado en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, Obrador insistió en que el país necesita una transformación para detener la corrupción, uno de los principales problemas de la nación, según consideró el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

“La corrupción no se da de abajo para arriba, sino al revés: si el presidente es corrupto, los gobernantes van a ser corruptos. Vamos a limpiar la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras”, expresó el candidato presidencial.

“¿Y saben por qué podemos acabar con la corrupción?, porque ustedes y la mayoría de los mexicanos son gentes honestas, la corrupción no será de abajo hacia arriba, no es de Benito Juárez hacia arriba, es e Benito Juárez hacia abajo; y quiénes son los que dan el mal ejemplo, los gobernantes”, cuestionó el abanderado de Morena.

Sí al populismo

Durante su discurso, a pocos días de haber iniciado oficialmente su campaña, el político tabasqueño consideró que es, como se le ha llamado, un populista, debido a que su propuesta se liga al otorgamiento, a nivel nacional, de becas por dos mil 400 pesos a estudiantes que se encuentren en preparatoria.

“De una vez les contesto: garantizaré a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Si eso es ser populista, que me apunten en la lista”, señaló López Obrador.