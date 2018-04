El día de ayer, Trump firmó una orden para desplegar “lo antes posible” un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en respuesta al problema migratorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves las “fuertes leyes migratorias” México que, dijo, disolvieron la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirigían a EU.

“La Caravana está disuelta en gran medida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad para usarlas de modo que no se causase una gigantesca escena en la frontera”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2018