México frenará TLCAN si no se respeta al país: Videgaray

“México no va a seguir negociando el TLC ni ninguna otra materia si no se respeta al país y la dignidad a los mexicanos”, aseguró el canciller mexicano.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, respaldó este viernes la postura del presidente Enrique Peña Nieto ante el gobierno de Estados Unidos, y aseguró que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no seguirán adelante si no se respeta al país.

“Me hace sentirme orgulloso como mexicano escuchar a Enrique Peña Nieto hablar con esa fuerza, como hombre de estado, con visión de país”, aseguró Videgaray sobre el discurso emitido ayer por el presidente en cadena nacional, en el que respondió a la propuesta de Donald Trump de militarizar la frontera.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola para el noticiero Despierta, el funcionario federal también se refirió a la respuesta de los cuatro candidatos presidenciales quienes respaldaron la postura del presidente Peña Nieto.

“Los candidatos son capaces, a pesar de sus diferencias y de la competencia política, de cerrar filas con México. Este no es un tema de elecciones o de política, es un tema de dignidad”, señaló Videgaray.

Al ser cuestionado por Loret de Mola sobre si el país condicionará la renegociación del TLCAN a cambio de una postura menos agresiva, el funcionario contestó:

“El presidente no hizo un planteamiento especifico en ese sentido pero creo que el mensaje es muy claro: México no va a seguir negociando el TLC ni ninguna otra materia si no se respeta al país y la dignidad a los mexicanos”.

No hay reunión entre Peña y Trump

En otra entrevista, pero ésta para Grupo Fórmula, el canciller mexicano aseguró que no ha tenido respuesta de la administración estadounidense sobre el mensaje de Enrique Peña Nieto.

De igual forma, precisó que no se tiene prevista una reunión entre Peña Nieto y Trump durante la Cumbre de las Américas, que se realizará el 13 y 14 de abril en Perú.

“No está propuesta ni prevista una reunión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto en la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Lima la próxima semana”, precisó el funcionario.

