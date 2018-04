“La Patria es primero; apoyo a Peña” dice AMLO desde Reynosa

“Apoyo lo que dijo en este tema el presidente de México, Enrique Peña Nieto porque por encima de nuestras diferencias primero está el interés nacional, la Patria es primero”, señaló el político tabasqueño.

A pesar de haberse mostrado en el pasado con una visión crítica sobre el actual Gobierno, el candidato de la coalición “Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, manifestó el día de ayer su apoyo al presidente Peña Nieto por fijar su postura ante las amenazas de Donald Trump.

Durante un acto de campaña celebrado en el sector de Jarachina Sur, en Reynosa, Obrador expresó su rechazo total a la decisión tomada por el presidente Trump de enviar soldados a la frontera con México y aseguró que apoya el discurso de Peña Nieto.

He tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo.https://t.co/BtTc2IekNM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2018

El día de ayer, luego de varios días en los que el presidente de Estados Unidos señaló a México por no hacer lo suficiente en materia migratoria y después de firmar una orden ejecutiva para desplegar un número no determinado de miembros de la Guardia Nacional en la línea fronteriza.

“Si sus recientes declaraciones contra México derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, aseguró ayer el presidente mexicano en una dura respuesta a las propuestas de Trump, quien volvió a amenazar con abandonar el TLCAN si México no fortalece sus medidas migratorias.

Al respecto, Obrador señaló que la decisión de enviar a la Guardia Nacional a la frontera es un asunto político-propagandístico del gobierno de Estados Unidos.

“No queremos que se utilice al pueblo de México como excusa. Nuestro pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero”, aseguró el político tabasqueño y tres veces aspirante a la Presidencia de México.