Trump pretende enviar entre 2 y 4 mil militares a la frontera con México

El presidente republicano confirmó que tiene la intención de enviar entre 2 mil y 4 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial hasta el momento por el mensaje enviado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmó que tiene pensado enviar fuerzas militares a la frontera con México.

El miércoles, Trump firmó una orden para desplegar “lo antes posible” un número no determinado de militares de la Guardia Nacional a la frontera. Esto provocó una firma respuesta de parte el presidente Peña Nieto, quien advirtió que “nadie está por encima de la dignidad de los mexicanos”.

“Si sus recientes declaraciones contra México derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, advirtió categórico el mandatario mexicano.

Sin embargo, momentos después de que se diera a conocer el mensaje de Peña, a bordo de su avión presidencial, el presidente republicano confirmó que tiene la intención de enviar entre 2 mil y 4 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

Esta información fue confirmada por The Associated Press, agencia que detalló que “Trump dijo que planea mantener a la Guardia Nacional en la frontera hasta que ‘se construya una buena parte del muro’. El ex Presidente George W. Bush envió 6 mil 400 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre el 2006 y el 2008. Sólo realizaron tareas de apoyo para que los agentes federales tuvieran tiempo de enfocarse en la seguridad fronteriza”.

“Probablemente los mantendremos a todos o a una parte grande de ellos” hasta que el muro esté construido, aseguró Trump a periodistas en el avión que lo llevaba de vuelta a Washington desde Virginia Occidental.

El presidente también señaló que su Gobierno todavía está “viendo” cuánto dinero costará ese despliegue a los estados fronterizos.

Cabe destacar, sin embargo, que la ley estadounidense prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que los miembros de la Guardia Nacional tendrían un papel limitado en la frontera y no podrán dedicarse a detener inmigrantes que lleguen a la línea fronteriza.

Con información de Sin Embargo y Noticieros Televisa