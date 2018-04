AMLO lidera preferencias, le sigue Anaya: encuesta El Universal

El sondeo de El Universal fue realizado en 1,836 viviendas particulares durante el periodo del 3 al 5 de abril, destaca el diario de circulación nacional.

Una reciente encuesta realizada por el diario mexicano El universal destaca que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos Historia”, se mantiene como líder en las intenciones de voto para Presidente de México.

De acuerdo con el ejercicio, a pocos meses de que se realicen las elecciones, Obrador mantiene 42.0% de los apoyos, le sigue en segundo lugar Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente” con 31.1%, y en el tercer lugar se ubica José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, con 21.9%.

Finalmente, en el cuarto lugar de las preferencias se mantiene la candidata independiente Margarita Zavala con 5%.

La encuesta realizada por El Universal/ Berumen y Asociados muestra que Obrador mantiene una amplia ventaja respecto a la pregunta de quién creen que ganará los comicios presidenciales, independientemente de por quién votaría.

Al ser consultados sobre por cuál candidato votaría respecto al partido, según el diseño de la boleta, el 65.1% de los consultados indicó que lo harían por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 32.4% por el Partido del Trabajo y por Encuentro Social (PES) el 2.5%.

El 92.4% de los que dijeron que votarían por Meade expresó que apoyaría al el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 0.4 por ciento por el Verde Ecologista de México (PVEM).

Mientras tanto, el 81.9% de los que elegirían a Anaya dijeron que votarían por Acción Nacional (PAN), el 11.1% por Revolución Democrática (PRD) y por Movimiento Ciudadano el 7%.

Cuando se preguntó a los encuestados cuál sería su segunda opción, en caso de que no votaran por la candidata o candidato preferido, 18.1% respondió Ricardo Anaya; 16.5% dijo Andrés Manuel López Obrador, y 10.2% señaló a José Antonio Meade.

Pese a tener sólo 5% de preferencia efectiva, Margarita Zavala es la segunda opción para 9.7% de las personas consultadas.

Trasciende también que casi la mitad de la gente, 45.5% no supo o no quiso ofrecer una alternativa a su elección principal: 28.7% respondió que “otro” candidato o “ninguno” se ganaría su voto; 16.8% dijo que no sabría escoger entre las opciones o no respondió.

El sondeo fue realizado en 1,836 viviendas particulares en el periodo del 3 al 5 de abril.

