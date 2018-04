Imposible negociar con EU para evitar guerra comercial: China

El pasado miércoles, Pekín anuncio aranceles a 106 productos estadounidenses, y se incluyen algunas de las “importaciones más valiosas” de EU, como soja, automóviles y productos químicos.

Dos de las economías más poderosas del mundo se dirigen hacía un enfrentamiento comercial que, lejos de lograr vencedores, podría afectar a millones de consumidores, al menos en el corto plazo.

El Gobierno de China indicó que no se cuentan con condiciones para mantener negociaciones con Estados Unidos y evitar así una guerra comercial entre ambas naciones, luego de que Washington amenazara recientemente con nuevos aranceles.

“Bajo las actuales circunstancias es imposible emprender negociaciones comerciales y las fricciones son culpa de Estados Unidos”, aseguró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang.

“Estados Unidos por un lado utiliza las sanciones como amenaza y por otro dice querer iniciar negociaciones, pero no sabemos cuál es el verdadero motivo tras esto”, precisó Geng, que insistió en que China responderá a las medidas proteccionistas de EEUU con las contramedidas que sean necesarias.

“Si EEUU anuncia finalmente nuevos aranceles por valor de 100.000 millones de dólares (como el presidente Donald Trump insinuó la semana pasada) inmediatamente adoptaremos contramedidas sin dudarlo”, destacó el funcionario chino.

El pasado miércoles, Pekín anuncio aranceles a 106 productos estadounidenses, y se incluyen algunas de las “importaciones más valiosas” de EU, como soja, automóviles y productos químicos, que de acuerdo con especialistas podrían representar un duro golpe para la economía norteamericana si se pone en riesgo su rentabilidad.

Mientras tanto, el presidente estadounidense advirtió este viernes que los mercados de EU podrían enfrentar “dolor” por el enfrentamiento comercial con China y otros países, pero afirmó que los ciudadanos estadounidenses estarán mejor a largo plazo debido a las acciones del gobierno, que muchos han calificado como proteccionistas.

“No estoy diciendo que no habrá un pequeño dolor. Así que podríamos perder un poco por eso, pero vamos a tener un país mucho más fuerte cuando hayamos terminado, y de eso se trata todo”, señaló el mandatario el viernes durante una entrevista en el programa “Bernie & Sid in the Morning”, de WABC Radio.