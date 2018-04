“No hace falta que se auto exilie ni Salinas, ni ningún personaje, porque van a poder vivir con libertad en nuestro país, no va a haber destierro para nadie”, aseguró AMLO.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, aseguró que de ganar las elecciones del 1 de julio, ningún expresidente tendrá que autoexiliarse.

Durante una reunión con empresarios de la American Chamber of America en México, el político tabasqueño destacó que existe la necesidad de mantener las relaciones comerciales de México y Estados Unidos, además de recalcar que se debe concretar la renegociación del TLCAN, pero siempre fijando bien el tema de los migrantes.

Al ser cuestionado sobre el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Obrador, aseguró que podrá seguir viviendo en México y no tendrá que exiliarse, además de destacar que en caso de ganar la elección presidencial, no tendrá que legitimar su gobierno con grandes escándalos o persiguiendo a otros políticos.

“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no vamos a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, no va a haber persecución, no vamos a desterrar a ningún personaje de la vida pública, política de Mexico, lo único que va a suceder es que se va a terminar con la corrupción y la impunidad, y el gobierno de mexicano ya no va a estar al servicio de una minoría”, señaló Obrador al final de la reunión en el Club de Industriales de la capital del país.

Obrador también se dijo confiado de ganar con una amplia ventaja, lo que le dará a él y a su partido la legitimidad suficiente para no tener que realizar “medidas espectaculares”.

En cuanto a las renegociaciones del TLCAN, el político tabasqueño destacó que como parte crucial de la renegociación se debe buscará elevar el salario mínimo en el país.

“Es muy bajo el salario de los trabajadores mexicanos, es de los más bajos del mundo, no puede haber un acuerdo comercial en el que los salarios en Estados Unidos son diez veces superiores a lo que gana un trabajador en México. Entonces, si vamos a ser socios comerciales, también vamos a asociarnos para que haya justicia laboral… buscar la homologación en la medida de los posibles, pero tener ese paradigma, ir hacia ese objetivo, que poco a poco se vayan homologando salarios”.