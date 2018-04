Zavala pide a empresarios votar por la honestidad, no por el miedo

La única mujer que participa para el cargo de la Presidencia, exigió también respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque, dijo, nadie quiere tener a un vecino enojado.

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, pidió a los empresarios no conformarse con el candidato menos malo y poner a México en el centro de la toma de decisiones, en lugar de sus miedos.

Durante su participación en la 101 Asamblea de Socios de la American Chamber Mexico, Zvala pidió a los empresarios no sucumbir al miedo a “ya sabes quién”, en referencia a su contrincante de Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

“Les pediría que le den a la honestidad en la vida pública el valor que tiene para sus empresas y para nuestro país. Muchos de ustedes, seguramente sé que representan a empresas binacionales, pero son líderes y yo les pido que en esta toma de decisión para el 2018 pongan en el centro a México, no a sus miedos, no al miedo a ya saben quién, no optemos por el menos corrupto, si le damos valor a la honestidad en la vida pública esa es una de las razones principales para decidir un voto, no al miedo, no a los votos de pánico, esa sería la congruencia con lo que nosotros queremos”, pidió Zavala a los empresarios.

En el evento, realizado en el Club de Industriales de la Ciudad de México, los empresarios preguntaron cómo pondrá orden en la política nacional, a lo que Margarita propuso un padrón único para evitar las duplicidades, que es el presupuesto base cero, evaluar cada programa ya que “tenemos más de 5 mil programas contra la pobreza y generar una clase media más fuerte”.

“El ramo 23 es el fondo de moches que somete a los alcaldes y gobernadores, así esta y estos presupuestos se van a la corrupción”, señaló la candidata.

