La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró este lunes a través de sus redes sociales que a veces olvidan que ella también participa en la contienda electoral por la Presidencia del país.

Durante su reciente visita al Club de Industriales, en la zona de Polanco en la Ciudad de México, realizó una “pinta” en una propaganda de un debate que sostendrán los coordinadores de campaña de los principales contendientes por la Presidencia: Tatiana Clouthier de Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES); Jorge Castañeda de Ricardo Anaya (PAN, PRD-MC); y Aurelio Nuño de José Antonio Meade (PRI-Verde-Panal).

A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales pic.twitter.com/Z64x8n5Eil — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 9, 2018

Dicho debate se realizará el próximo 24 de abril en estas mismas instalaciones a las 10 de la mañana, pero en dicho cártel solamente se anunciaba la participación de los coordinadores antes mencionados. Al ver esto, la candidata independiente tomó un plumón anaranjado y escribió:

“Falta mi coordinador, ahí estará”.

Minutos más tarde, la exprimera dama compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de la imagen y un mensaje en el que se podía leer: “A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales”.

El poster mencionado póster muestra las fotos de Jorge Castañeda, Tataina Clouthier y Aurelio Nuño, pero omiten al coordinador de campaña de Margarita Zavala, Fausto Barajas.

Más tarde, durante su rueda de prensa de los lunes, Zavala aseguró que no pueden haber “candidatos de primera y de segunda”.

“Les pido a los medios de comunicación que hagamos compensar las inequidades, no es en razón de mi persona, sino en razón de un voto informado. Segundo, en términos democráticos, qué país queremos. No podemos hacer candidatos de primera y de segunda, como no puede haber empresas de primera y de segunda, ni ciudadanos de primera y de segunda. Somos candidatos los cuatro”, advirtió.

Con información de Proceso