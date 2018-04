Janine Otálora fue parte de la voz minoritaria del TEPJF que voto en contra del pase a la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y de darle 10 días a Armando Ríos Piter para que revise todos sus apoyos.

Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue una de los tres magistrados que se negaron a otorgar un voto a favor de otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Otálora aseguró que la autoridad no puede permitir acciones de cualquier candidato que cuestione su ética y compromiso con la democracia.

“No todo se vale; el fin no puede ni debe justificar los medios. A ese cargo, se presupone, aspiran quienes tienen el perfil no sólo político, sino ético, para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”, opinó la magistrada en entrevista para Imagen Televisión.

La noche del lunes, la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez Calderón como candidato presidencial independiente al considerar que se violó su garantía de audiencia y con ello se afectó el debido proceso, decisión que ha generado críticas y reproches.

Esta decisión ha generado numerosas opiniones críticas y en contra, como la del jurista Diego Valadés, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló ayer que “No recuerdo una resolución de este calibre que suscriba tal desconfianza en un órgano electoral”.

La magistrada señaló que “las y los aspirantes a candidatos independientes están sometidos a las reglas referidas sobre la forma de obtención del apoyo ciudadano. La consecuencia de su incumplimiento es evidente, no pueden alcanzar el registro de su candidatura y, por lo tanto, no logran un lugar en la boleta electoral”.

Otálora recordó que México vive un momento histórico en el que por primera vez habrá candidaturas independientes a la Presidencia “y a ese cargo se presupone aspiran quienes tienen el perfil no sólo político sino ético para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”.

“En una elección o en proceso de captación de apoyo ciudadano no todo se vale, el fin no puede y no debe justificar los medios”, argumentó.