Donald Trump y AMLO una relación de claroscuros

Con un giro radical de timón, México decidió virar a la izquierda y elegir a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como sucesor de Enrique Peña Nieto y a pocas horas de haber sido liberados los primeros resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), Donald Trump estaba enviando un mensaje de felicitación al nuevo presidente de su vecino del sur.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

2 de julio de 2018