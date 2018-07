Así es la agenda de López Obrador de cara al 1 de diciembre

El político tabasqueño tendrá ahora por delante una apretada agenda de cara al 1 de diciembre próximo, cuando oficialmente entre en funciones como el nuevo presidente del país.

Andrés Manuel López Obrador, el ganador de las elecciones presidenciales de este domingo, se reunió este martes con el presidente Enrique Peña Nieto en palacio Nacional, en una de las fechas claves que enfrenta el candidato de Morena tras la jornada electoral.

En la reunión de hoy, Peña y Obrador acordaron colaborar para llevar a cabo una transición política ordenada sin sobresaltos y con confianza en temas económicos, entre otros.

“Hablamos de varios temas, del TlCAN, NAIM, Reforma Energética, hablamos de presupuesto, de seguridad y llegamos a la conclusión, a propuesta de iniciar el proceso de transición una vez que el TEPJF emita el fallo y me nombre Presidente electo, en tanto no exista este reconocimiento legal no podríamos establecer una relación institucional como se desea”, señaló Obrador al final del encuentro, en una charla con periodistas.

Tras el encuentro con presidente, el político tabasqueño tendrá ahora por delante una apretada agenda de cara al 1 de diciembre próximo, cuando oficialmente entre en funciones como el nuevo presidente del país.

Estas son sólo algunas de las fechas claves para el virtual presidente electo en los próximos meses:

Del 4 a 7 de julio se darán a conocer los resultados finales de cada uno de los distritos donde se celebraron elecciones, es decir, podremos conocer de manera definitiva los números que llevaron a Obrador al poder.

El 8 de julio próximo se realizará el Cómputo de Entidad Federativa para informar sobre la distribución del Senado, pieza clave para el destino de la administración entrante.

El próximo 30 de noviembre, Enrique Peña Nieto deja de ser el presidente de México y ofrecerá un último mensaje a la nación.

Finalmente, el 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador toma posesión e inicia su sexenio que comprende del 2018-2024.

Cabe destacar que el día de hoy, Obrador dio a conocer que el presidente Peña Nieto lo invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico el 24 de julio en Puerto Vallarta, y que aceptó asistir a la espera de que para entonces ya sea presidente electo.

