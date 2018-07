La desigualdad salarial de género: costos humanos y consecuencias económicas

Una investigación del Banco Mundial reveló las multimillonarias pérdidas que la economía mundial sufre a causa de la diferencia de pagos entre hombres y mujeres, las cuales a su vez causan estragos en la vida de las mujeres y le pueden costar la vida a ella y, de tenerlos, sus hijos.

El primer reporte del Banco Mundial sobre una serie de informes que tienen como objetivo medir los costos económicos globales de la desigualdad de género sus consecuencias directas e indirectas fue publicado esta semana.

Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings, se centra en las daños humanos y económicos debido a la desigualdad salarial de género.

El impacto de la desigualdad de género

En muchos países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, el nivel educativo promedio de las niñas sigue siendo más bajo que el de los niños y las mujeres adultas sufren de un mayor índice de analfabetización que los hombres. Además de estas diferencias de género en el área educativa, la discriminación y las normas sociales determinan los términos a las que las mujeres tienen que someterse en la fuerza de trabajo.

Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de conseguir un empleo y, dada la inflexibilidad de ciertas normas sociales que predominan en varios países, trabajar a cambio de un salario. Cuando logran conseguir un empleo es probable que trabajen mediotiempo, informalmente (reciben pagos “bajo la mesa”) o en ocupaciones que tienen un salario más bajo. Estas desventajas impactan sus ingresos, lo cual a su vez debilita el poder y la voz de las mujeres.

Esta misma mentalidad margina a las mujeres y la sociedad las presiona en muchos casos a casarse o tener hijos antes de los 18 años, cuando, en la mayoría de los casos, aún no están listas para convertirse en esposas y/o madres. Las mujeres también están en un mayor riesgo de sufrir violencia de género en sus hogares, en el trabajo e incluso en los espacios públicos.

Al no obtener la misma cantidad de ingresos que los hombres, su fuerza y voto se ve reducido, ya sea dentro del hogar, en el trabajo o en la sociedad en general. Además, esta situación también afecta a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de madres jóvenes y con un nivel educativo bajo tienen una mayor probabilidad de morir antes de los cinco años, sufrir de desnutrición y tener un bajo rendimiento escolar. Lo más preocupante es que la desigualdad de género afecta los derechos humanos de mujeres y niñas.

Muchas de ellas, al tener trabajos informales, no cuentan ni con los beneficios mínimos requeridos para llevar una vida saludable. Al no tener seguro médico, deben buscar un modo de pagar los altos costos o arriesgarse a sufrir un deterioro en su salud, el cual a la larga les puede costar la vida o puede hacer que pierdan su empleo, agravando la situación.

El círculo economía-calidad de vida

Además de estas desventajas, la falta de oportunidades para mujeres conlleva grandes costos económicos no solo para ellas, sino también para sus hogares y países. Alcanzar la igualdad salarial de género no solo ofrecería beneficios para el bienestar físico y mental de las mujeres, también beneficiaría de gran manera a sus hogares y comunidades, y ayudaría a sus países a alcanzar un mejor desarrollo. Entre los beneficios se encuentran una probable reducción en la tasa de natalidad en países con altos niveles de sobrepoblación, así como una menor tasa de mortalidad en las mujeres y en sus hijos menores de cinco años.

Los costos de la desigualdad laboral

A nivel mundial, las mujeres representan solo el 38 por ciento de la riqueza del capital humano frente al 62 por ciento de los hombres. En los países de ingresos bajos, las mujeres representan un tercio o menos de la riqueza del capital humano.

Sobre una base per cápita, la desigualdad salarial de género podría llevar a pérdidas en la riqueza de 23,620 dólares por persona a nivel mundial. Estas pérdidas difieren entre regiones y países debido a que los niveles de riqueza del capital humano, y por lo tanto las pérdidas de riqueza debido a la desigualdad de género, tienden a aumentar en valores absolutos con el desarrollo económico. Por estas razones, en términos absolutos, las pérdidas son mayores en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los que se encuentra México.

A nivel mundial, para los 141 países incluidos en el análisis, la pérdida en riqueza del capital humano debido a la desigualdad salarial de género se estima en 160.2 billones de dólares. Esto es aproximadamente el doble del valor del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. Dicho de otra manera, la riqueza del capital humano podría aumentar en un 21.7 por ciento a nivel mundial, y la riqueza total en un 14.0 por ciento si las mujeres ganaran lo mismo que los hombres.

México: parte de las estadísticas negativas

Un estudio del 2016 reveló que en nuestro país el 44 por ciento de las mujeres se encontraba en situación de pobreza, frente al 43 por ciento de los hombres. También se encontró que las mujeres pobres tienen casi el doble de probabilidad que los hombres (del mismo grupo) de seguir siendo pobres, mientras que los hombres tienen cuatro veces más probabilidades de salir de una situación de pobreza.

Las mujeres mexicanas también son más propensas que los hombres a trabajar sin recibir una renumeración económica, ya que por cada hombre que realiza actividades laborales sin pago existen 6 mujeres.

Otro de los datos que muestran la gran brecha en la igualdad salarial indica que el 66 por ciento de los ingresos totales del hogar provienen de hombres, es decir, 2 de cada 3 pesos.

¿Cómo se traduciría la igualdad salarial en ganancias de capital humano?

Cuando una persona cuenta con mayores ingresos que otra, generalmente también gasta más. Si toda la población ganara lo mismo, el gasto aumentaría (en todos los sectores), generando a su vez más empleos. De igual forma, los ingresos tributarios de un país aumentarían si las mujeres tuvieran el mismo salario que los hombres, lo cual se traduciría en una mejor infraestructura, tanto urbana como social, en esos países.

Además, la salud física y emocional, tanto de las mujeres como del resto de los miembros de su hogar, se optimizaría, al contar con ingresos suficientes, o al menos mejores, para invertir en mejor alimentación, medicinas y sobre todo paz mental al no tener que sufrir de estrés por no obtener los ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

¿Qué se puede hacer para lograr la igualdad laboral?

Para incrementar el bienestar de las mujeres se requieren mejores ingresos y un mayor capital humano, lo cual viene de la mano con la igualdad salarial de género. No solo se requiere que las empresas e insituciones decidan aumentar esos salarios, también se deben eliminar estigmas sociales ya arraigados en la mentalidad de la población para asegurar que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades laborales.

Si se lograra la igualdad de género en ingresos, los países podrían aumentar sustancialmente su riqueza de capital humano y por lo tanto su riqueza total, lo cual les permitiría fortalecer la sostenibilidad en su desarrollo (sector educación, sector salud), y así ofrecerle una mejor vida tanto a hombres como mujeres.

La desigualdad de género tiene importantes implicaciones para las mujeres, sus comunidades y sus países en un varias áreas. Si bien, el costo de la desigualdad de género para el desarrollo no se debe únicamente a pérdidas en los ingresos, el impacto de la desigualdad de género es grave.

