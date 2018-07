De acuerdo con el artículo 130 constitucional, ningún ministro religioso puede ser un funcionario público, por lo que el padre Solalinde no podría fungir como ombudsman, al menos no en los próximos tres años.

El padre Alejandro Solalinde, uno de los más reconocidos activistas a favor de los derechos de los migrantes centroamericanos en México, afirmó esta semana que el equipo de Andrés Manuel López Obrador le propuso encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista con medios de comunicación previa a su reunión con el equipo de Obrador, el sacerdote afirmó que fue el propio presidente electo de México quien le reiteró su invitación para presidir la CNDH, proposición a la que, dijo, aceptaría con gusto.

Al ser cuestionado sobre si se veía como Ombudsman o si ya se le había propuesto dicha opción, a lo que el religioso contestó afirmativamente a ambas preguntas.

Donaría su sueldo

“Yo no creo en el poder ni creo en el dinero, yo creo que todo es un servicio, y ese dinero que me darían como sueldo yo nunca lo tocaría, buscaría una instancia que lo pudiera hacer, para que lo invirtiera, yo eso lo quiero para los pobres, pero no como dádivas, no como limosnas, sino que yo lo invertiría en proyectos productivos, aunque sea poquito lo que me den, para generar empleos”, detalló el sacerdote.

¿Tiene oportunidad?

Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 130 constitucional, ningún ministro religioso puede ser un funcionario público. De esta forma, el padre Solalinde no podría fungir como ombudsman. En caso de que el presidente electo quisiera colaborar con él, tendría que especificar claramente si se tratará de una relación como asesor externo, consejero temporal o definitivamente funcionario.

Por supuesto, existe una opción para que Solalinde pueda ocupar un cargo como funcionario público. Primero tendría que renunciar al hábito y a sus cargos religiosos durante 5 años de su elección, si desea ser votado para un cargo público.

En el caso de que sólo quiera formar parte de la administración pública, tendría que esperar un periodo mínimo de tres años. En ambos casos, Solalinde tendría que esperar mucho tiempo para poder colaborar, en forma de funcionario, en el gobierno Federal.

Para el religioso, sin embargo, no se trata de un acercamiento a la administración. “Nunca voy a pertenecer al gobierno, el gobierno es otra cosa, pero los derechos humanos se ubican dentro del Estado, en la parte de la ciudadanía, por lo que sí se puede ser Ombudspersona de parte de la sociedad civil porque siempre seré un contrapeso contra el gobierno”, aseguró el activista.

