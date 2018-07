“No salgan con tonterías”: el pedido de AMLO a gobernadores

“No estén pensando que es el pueblo sumiso, callado, manipulado de antes, no se equivoquen, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio”, advirtió Obrador a gobernadores y diputados electos.

A pesar de que en los días posteriores a su triunfo en las urnas ha propuesto la reconciliación, el virtual presidente electo de México se ha salido un poco del tono conciliatorio de las últimas semanas y en esta ocasión ha hecho un llamado de atención a los distintos gobernadores que resultaron electos.

Este miércoles, Andrés Manuel se reunió con gobernadores, alcaldes y diputados locales electos, en un encuentro que tuvo lugar en la Ciudad de México. Entre los asistentes se encontraron Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Adán Augusto Adame de Tabasco, Rutilio Cruz Escandón de Chiapas y la ganadora de la elección en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar: A una semana de las elecciones, AMLO ha cambiado de opinión en estos temas

En cuanto a los diputados locales, acudieron al llamado personajes como Pedro César Carrizales, ‘El Mijis’, luchador social que se convirtió en diputado electo por el distrito 8 de San Luis Potosí.

Minutos antes de la reunión, pactada para realizarse en el número 48 de la calle San Luis Potosí, Obrador dijo en conferencia de prensa que la “austeridad republicana va en serio”, así como todas las promesas que realizó en campaña, por lo que el presupuesto del próximo año se verá significativamente reducido.

La prensa no tuvo acceso a la reunión, pero un vídeo obtenido por El Universal mostró al virtual presidente electo exigiendo a los presentes no hacer política con el viejo molde “tradicional”, ya que “ese molde se rompió el primero de julio, la gente ya no quiere a los corruptos, falsos, mentirosos que no quieren al pueblo”.

Sin tonterías

En esta ocasión, y por si quedaban dudas, Obrador utilizó un tono menos cordial y pidió a los gobernadores y diputados no salir con sus tonterías porque, dijo, la gente se los va a reprochar.

“No estén pensando que es el pueblo sumiso, callado, manipulado de antes, no se equivoquen, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio. La gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos, inclusive hasta nuestro comportamiento”.

“Nada de que el presidente municipal se compró un carro nuevo o se la pasa en festejos y no trabaja, o se volvió prepotente”, demandó el político tabasqueño.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram