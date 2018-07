El INE concluyó el miércoles pasado que de los 78.8 millones de pesos que entraron al fondo, 44.4 millones fueron de aportaciones de origen desconocido.

El escándalo por el fideicomiso “Por los Demás”, destinado a ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, se ha convertido en la primera gran mancha en el historial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El Instituto Nacional Electoral sancionó al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador con 197 millones de pesos por presuntamente usar en beneficio de candidatos y dirigentes del partido el dinero del fideicomiso.

Te puede interesar: Tras victoria de AMLO, Morena recibirá 1,440 millones en 2019

Aún quedan, sin embargo, varias dudas en torno al caso, a su desarrollo y las posibles sanciones que se desarrollen e impugnen. Este domingo, el propio López Obrador dio a conocer que Morena impugnó la multa de 197 mdp, aunque no reveló mayores detalles sobre el recurso.

¿Multa sin investigación?

De acuerdo con José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE que votó en contra de la sanción, el fondo se creó sólo con las aportaciones de militantes y simpatizantes de Morena. El partido sería sancionado ahora sólo por la creación del fondo, pero sin que supuestamente se haya investigado a quién y cómo se entregó el dinero.

“El fideicomiso fue de los morenistas, no del partido Morena. En el contexto particular en el que se generó la iniciativa para crearlo era justificable que los esfuerzos de personas que comparten una ideología y están en un partido político quisieran hacer algo. No hay elementos jurídicos para sostener que el fideicomiso es tal cual de los aprobados en órganos estatutarios del partido”, señaló Saldaña en entrevista para Sin Embargo.

Saldaña fue el único de 11 consejeros que votó este miércoles en contra de la sanción a Morena por el uso irregular del fideicomiso “Por los Demás”. El instituto concluyó que de los 78.8 millones de pesos que entraron al fondo, 44.4 millones fueron de aportaciones de origen desconocido.

¿Filtración ilegal?

Para Saldaña, la decisión del INE sanciona la creación del fideicomiso, pero no el destino de los recursos recabados. Y es que para los partidos políticos está prohibido recibir dinero de personas y empresas, ya sea en efectivo o aportaciones en especie.

Sin embargo, en este caso, afirma Saldaña, el fideicomiso, aunque habría sido creado por morenistas, seguiría siendo un fondo privado. En ese sentido, el consejero explicó que Morena sostiene que el fideicomiso creado no fue para fines electorales, sino de apoyo humanitario.

La conclusión del INE, sin embargo, seguiría siendo la misma “no lo debiste hacer, no importan los fines”, señala el consejero.

Ruiz Saldaña precisó además que el expediente de la investigación en contra de Morena fue “filtrado” a medios de comunicación “una práctica que se va haciendo recurrente en el INE”.

“El fideicomiso fue de los morenistas, no del partido Morena. En el contexto particular en el que se generó la iniciativa para crearlo era justificable que los esfuerzos de personas que comparten una ideología y están en un partido político quisieran hacer algo. No hay elementos jurídicos para sostener que el fideicomiso es tal cual de los aprobados en órganos estatutarios del partido”, destacó el consejero.