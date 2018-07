Estos son los “privilegios” que AMLO quiere borrar ¿será suficiente?

Mientras se cristaliza o fracasa el plan de austeridad de AMLO, muchos temen que estas medidas no sólo no sean suficientes, sino que agraven el problema de la corrupción en los funcionarios públicos.

Un México sin privilegios, esa fue una de las promesas claves de la campaña que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Existen razones para la llamada de atención que los mexicanos dieron el 1 de julio. Autos de lujo, chóferes, viajes en aviones privados, seguros de miles de pesos, cenas en restaurantes de lujo, son sólo algunos de los excesos que disfrutan varios funcionarios mexicanos.

En este contexto de desigualdad, la propuesta de AMLO ha hecho eco en un sector importante de la población, principalmente en el de aquellos mexicanos más desprotegidos.

Los privilegios que AMLO quiere borrar

El plan de austeridad presentado por AMLO consta de 50 puntos en los que se detalla la estrategia de su equipo para, afirma, terminar con los privilegios del poder. Uno de los puntos más importantes es la reducción de su salario en un 40 por ciento, es decir, el presidente tendría un sueldo mensual de 108 mil pesos al mes.

Se trata de un movimiento que pretende también fijar un “tope salarial”, para que los funcionarios públicos no puedan ganar, por ley, más que el presidente. Con esta estrategia se busca reducir sueldos como el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien gana 6 millones 938 mil pesos al año como sueldo bruto.

Este sueldo, en un país en donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, es visto por muchos como excesivo, por lo que la propuesta ha sumado partidarios. Sin embargo, concretar esta estrategia no será nada fácil, incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está a favor de no tocar los sueldos de los magistrados.

“¿Es mucho? ¿para quién? Para llevar juicios bien, donde no haya corrupción donde no les estén pidiendo a sus defendidos para las copias, para la torta, no les piden porque ellos cuidan sus puestos. Se capacitan, quién dice que es mucho o poco. Lo dice el mercado de profesiones”, señaló Cordero recientemente.

Recortes

El plan de AMLO también busca suspender “por completo fueros y privilegios”, busca también establecer obligatoriamente que todos los funcionarios presenten y hagan pública su lista de bienes y propiedades, además de cancelar la compra de vehículos nuevos o de lujo, señalada como un costumbre de inicio en todos los gobiernos del país.

El plan de austeridad señala también que no habrá bonos ni prestaciones especiales, se desparecerá el gasto para seguros médicos particulares y se prohibirán los viajes al extranjero sin permiso o justificación. No se podrá usar aviones o helicópteros privados, y se cancelan además las comidas, cenas o viajes pagados por contratistas.

También se establece que a partir del 1 de diciembre, se reducirá a la mitad los sueldos de quienes ganen más de un millón de pesos año. Además, únicos con derecho a guardaespaldas serían los encargados del área de seguridad.

¿Será suficiente?

Mientras se cristaliza o fracasa el plan de austeridad de AMLO, muchos temen que estas medidas no sólo no sean suficientes, sino que agraven el problema de la corrupción en los funcionarios públicos.

También se teme que muchos de los que actualmente trabajan en diversas áreas del gobierno renuncien a sus puestos y migren hacia las empresas privadas. Otros señalan que lo más importante, en caso de que se logren concretar estos cambios, es ¿qué ocurrirá tras la partida en 6 años de López Obrador?