AMLO promete borrón y cuenta nueva a morosos de CFE

La resistencia civil de ciudadanos que se niegan a pagar lo que consideran cobros injustos en los recibos de luz inició en 1995, en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México.

En una nueva propuesta que sus detractores no han dudado en llamar “populista”, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, indicó hoy que los ciudadanos que estén en “resistencia civil” contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos en sus recibos de luz “no pagarán ni un solo peso; habrá borrón y cuenta nueva”.

De gira por Chiapas, Obrador precisó que se condonarán las deudas de “morosos en resistencia civil”, a pesar de que los adeudos de morosos en resistencia para la dependencia suman 43 mil 320 millones de pesos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Te puede interesar: AMLO y Manuel Bartlett: ¿cómo se justifica el nombramiento del expriista frente a la CFE?

Obrador recordó que condonar las deudas excesivas en los recibos de luz fue uno de los compromisos que hizo durante su campaña, pero aclaró que sólo aplicará “a partir del día 1 de julio, para que no vayan a decir que ahora no paga porque en enero se condona. No, el borrón es del 1 de julio para atrás”.

“Es del 1 de julio para atrás va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora”, insistió Obrador, quien pidió a los ciudadanos no dejar de pagar sus recibos de luz.

Bartlett confirma decisión de AMLO

Por su parte, Manuel Bartlett, propuesto por AMLO como el próximo titular de la CFE, confirmó hoy en entrevista con Ciro Gómez Leyva que las deudas anteriores al 1 de julio se condonarán, ya que hay personas que “no pueden pagar”.

Bartlett dijo también que a la CFE, como empresa nacional, no se le puede “dejar morir”.

¿Qué es la resistencia civil?

La resistencia civil de ciudadanos que se niegan a pagar lo que consideran cobros injustos en los recibos de luz inició en 1995, en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México.

Aunque no se han brindado mayores detalles al respecto, AMLO precisó que sólo estos ciudadanos “no pagarán ni un solo peso”.