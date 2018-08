“Yo estuve en contra de la reforma energética y aquí en la Tribuna, pero la reforma energética está funcionando”, aseguró Bartlett este miércoles.

En 2012, ya fuera del PRI y postulado al Senado por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Manuel Bartlett se destacó como una de las voces más críticas en contra de las reformas Estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.

La Reforma Energética fue uno de los objetivos principales de las críticas de Barlett, a la que acusó entonces de buscar “privatizar y desmantelar” la industria petrolera nacional. Seis años más tarde, con un nuevo presidente y en la antesala de convertirse en el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cosas han cambiado.

Bartlett no sólo ya no está en contra de la reforma, dice que funciona.

“Yo estuve en contra de la reforma energética y aquí en la Tribuna, pero la reforma energética está funcionando. Andrés Manuel ya dijo con toda claridad que no va a hacer reformas constitucionales, vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma energética, y lo que está pasando que son estas reglas del mercado”, aseguró el expriista en entrevista para el diario Reforma.

El senador explicó que el mandato que le ha hecho Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales es “rescatar el desastre en la CFE”.

“Nosotros vamos a respetar la ley como está, lo único que vamos a buscar es que compita realmente la comisión, si no la dejan competir, si suben las tarifas, si compras electricidad, si no generan, pues como va a competir. No vamos a tocar nadar”, precisó Bartlett.

También indicó que cuenta con la capacidad para sacar adelante a la CFE, y rechazó los cuestionamientos y críticas que se han dado en torno a su elección para dirigir la dependencia.

“Las grandes empresas de electricidad del mundo no son dirigidas por electricistas, son dirigidas en el área capitalista por grandes empresarios y en áreas sociales, como la electricidad de Francia por ejemplo, ha sido dirigida por funcionarios del Estado del más alto nivel”, precisó.