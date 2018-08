AMLO compartió en redes sociales una fotografía de su visita a Agromod, una empresa de Romo en Chiapas, lo que desató las alerta por un posible caso de conflicto de interés.

El empresario Alfonso Romo fue una de las piezas clave durante la campaña de AMLO, acercando al político tabasqueño con sectores empresariales y eliminando las reservas de éstos con respecto a una eventual victoria de Obrador.

Ahora, sin embargo, muchos señalan que entre quien se perfila como el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia y el líder del Ejecutivo podría existir un caso de conflicto de intereses.

Apenas el pasado 4 de agosto, el virtual presidente electo compartió en redes sociales una fotografía de su visita a Agromod, una empresa de Romo en Chiapas. El tabasqueño precisó que la visita era parte de su trabajo de campo para iniciar el 1 de diciembre un programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

Continuamos con el trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Visitamos los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa 'Agromod', ubicados en Tapachula, Chiapas. pic.twitter.com/XuoUVqrwUz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 4, 2018

Inmediatamente después de la visita, varias voces señalaron que la empresa de Romo podría ser beneficiada del plan agroforestal del nuevo gobierno, algo que el propio Romo ha insistido en descartar.

“Claro que no, no’mbre, si por eso es público todo, fuimos a ver tecnología, solamente fuimos a ver lo que hace la tecnología para mejorar el nivel de vida de muchos, tenía mucha curiosidad, pero no hay nada, no se preocupen”, aseguró Romo al diario Reforma, durante una entrevista a su salida de la casa de transición de Morena, en la colonia Roma.

Alfonso Romo precisó que el programa de siembra de cultivos para generar empleos, se realizará en todas las entidades donde prevalece la siembra, como Durango y Zacatecas, entre otras, pero descartó que sus empresas se verán beneficiadas por su cercanía con Obrador.

“No firmamos nada, fuimos a visitarla (la planta), yo todavía no soy funcionario, todavía ni llego”, aseguró Romo.