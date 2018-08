La reciente reunión entre Obrador y Meade desató comentarios negativos tanto de obradoristas como de algunos priistas.

Esta semana, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, se reunió con quien fuera su contrincante durante las elecciones presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se trató de un encuentro simbólico y significativo. La noche del 1 de julio, Meade dio un mensaje apenas uno minutos después de las 8 de la noche, convirtiéndose así en el primero en reconocer que las tendencias favorecían a López Obrador.

“De acuerdo con las tendencias, fue Andrés Manuel quien obtuvo la mayoría de la votación. Por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos”, dijo el entonces candidato de la coalición Todos por México.

Este gesto, por sutil que parezca, marcó el tono de lo que hasta el momento ha sido una transición sin sobresaltos, algo que muy pocos habían anticipado ante de la jornada electoral.

No busca un puesto en el gabinete

La reciente reunión entre Obrador y Meade, sin embargo, desató comentarios negativos tanto de obradoristas como de algunos priistas. Se divulgaron rumores de que, incluso, el excandidato del PRI había ido a negociar un puesto en la administración de Obrador, algo que el tabasqueño se ha apresurado en negar.

En conferencia de prensa tras su reunión de este jueves con el presidente Enrique Peña Nieto, Obrador precisó que Meade no ocupará ningún cargo dentro de su gabinete y remarcó que el excandidato presidencial no está buscando un puesto en el sector público.

“Él no está planteando trabajar en el gobierno, él no tiene ese propósito. No puedo hablar más sobre el tema por respeto al licenciado Meade. Nada más decirles que no va a trabajar en el próximo gobierno”, aclaró López Obrador.

Un hombre decente

La reunión entre Obrador y Meade tuvo lugar el pasado 3 de agosto, en la casa de transición del político tabasqueño.

“Es una persona, decente, buena, honorable. Ese es mi punto de vista”, dijo, cálido, el presidente electo durante un mensaje compartido en redes sociales.