Mancera fue el principal autor de calumnias en mi contra: Ebrard

Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como el próximo en encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que el responsable de la “persecución política” en su contra por las presuntas irregularidades en la línea 12 del Metro no fue otro que Miguel Ángel Mancera.

En entrevista para Despierta con Loret de Mola, Ebrard señaló que “hubo mucha infundia, mucha calumnia y mucha hostilidad de ambos gobiernos, del DF y nacional”. Aseguró también que no sólo fue “calumniado” por parte del gobierno local, sino también por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Fue Mancera (el promotor de las persecuciones), a lo mejor porque quería ser candidato en el 18, acabó de senador ahora. Hay gente que cree que destruyendo a los demás les va a ir bien, que lo que tienes que hacer es destruir o calumniar a tus adversarios, yo creo que es una mala idea, porque en general es muy costoso y pierdes los avances que has tenido o destruyes iniciativas que han valido la pena”, dijo.

Ebrard negó que lleva una vida de lujos y aclaró que durante su estancia en la capital francesa no vivió en un hotel, sino en un departamento que le rentó un amigo. Pagaba esta renta, dijo, gracias a sus ingresos en la ONU y a pláticas, por las que recibía hasta 3 mil dólares.

Al ser cuestionado sobre si existió hostilidad de parte del presidente Peña Nieto, el exjefe de Gobierno indicó que no podría probarlo, pero sí precisó que sabe de gente cercana al mandatario estaba convencido de que él fue quien filtro el tema de la llamada Casa Blanca, un inmueble con valor de 7 millones de dólares, construido por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro.

“Había una hostilidad muy grande, al paso del tiempo queda claro que eso es una investigación periodística, que no tuve yo nada que ver”, señaló Ebrard.

El futuro del TLCAN

En otros temas, el exjefe capitalino dijo que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han ido avanzando, pero descartó que se concreten en un mes.

“No estoy en condiciones de decir que este mes quedaría, pero estamos avanzando en una visión compacta de los intereses de México. Por lo que se me dice, está avanzando bien. Los otros (el equipo negociador de Enrique Peña Nieto) por supuesto que le hacen caso a Jesús Seade, si no no tendría caso mandarlo como observador”, señaló el próximo canciller.

