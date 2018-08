Manigault Newman saltó a la fama como concursante en el reality show de Trump, “El aprendiz” y más tarde consiguió un empleo de 180.000 dólares al año como asesor del presidente.

No han sido pocas las voces que han calificado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como un misógino y un déspota contra las mujeres. Este martes, esos calificativos parecen haber alcanzado un nuevo significado.

El polémico mandatario arremetió este martes en contra de su exasesora en la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, a quien llamó “perra” y “demente” en una de sus más escandalosas confrontaciones públicas.

Manigault Newman saltó a la fama como concursante en el reality show de Trump, “El aprendiz”; más tarde consiguió un empleo de 180.000 dólares al año en la Casa Blanca, hasta que fue despedida, lo que inició toda la controversia.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!

