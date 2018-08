Israel confía en mantener una buena relación con el próximo Gobierno de México y espera que dicha administración reconozca a Jerusalén como la capital del país judío y que con ello, mude su embajada a dicho lugar, señaló la concejal del Ayuntamiento de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum.

México .- Al congratularse por la victoria que respetó la decisión de los mexicanos el pasado primero de julio, la política israelí señaló que siempre es bueno cambiar un poco políticamente, pues la gente se cansa de lo mismo cuando no hay un bienestar social.

Entrevistada por Notimex, la concejal consideró que es un buen momento para que México reconozca a Jerusalén y que mude su embajada a ese lugar como lo hicieron ya países como Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y República Checa, los cuales se mantenían en Tel-Aviv.

“Yo llamo al Gobierno de México a que haga lo que han hecho estos otros países, aceptar lo que ya es un hecho y entender que, en cualquier acuerdo futuro con los palestinos, no importa cuál se firme, Jerusalén siempre va a seguir siendo la capital de Israel”, enfatizó.

La mujer de origen británico externó que espera que, a nivel internacional, México no adopte su política de izquierda como un contrario a la nación de Israel “y que siempre se intente ver lo que nos une y no lo que nos divide”.

“Lo que a mí me molesta mucho es que en el mundo moderno, no sé por qué, la izquierda ha adoptado el narrativo de los palestinos y la derecha de los israelíes, y no tiene nada que ver. Espero que el nuevo gobierno de izquierda de México no haga lo mismo, que no acepten la retórica del reto que todo mundo echa y que descubran ellos mismos qué es lo que está ocurriendo”.

Sentada en el piso 11 de un hotel en la Ciudad de México, la responsable de conducir el partido Yerushalmim confió en que en algún momento palestinos e israelíes encuentren la paz a través del diálogo.

“Yo tengo cuatro hijos, dos niños, y no hay ninguna madre que quiera que sus hijos a los 18 años se vayan al ejército y no a la universidad, pero yo sé que la sobrevivencia de mi país depende de niños como los míos. Ojalá no tuviéramos ese dilema, pero los líderes palestinos no han sido buenos con su gente, se sirven de perpetrar un conflicto”.

Sobre las opiniones a nivel internacional de ver a Israel como el “niño malo” de la guerra que existe entre ese país y Palestina, admitió que la nación judía mantuvo algunos errores a lo largo de su historia, pero que no se puede seguir culpando a esa nación por lo ocurrido en el pasado.

“Después del 67 se dijo que Israel fue de ser David a Goliat. Cuando la gente no está informada se vuelve del lado que está de moda: estar contra Israel, y el que se informa un poco se da cuenta que nada es blanco y negro, entonces no pueden continuamente durante 70 años culparnos por todo y no hacer nada”, apuntó.

Aunque reconoció que Israel mantiene una buena relación con Estados Unidos, la concejal dijo que no por ello están de acuerdo con las medidas antiinmigrantes que ese país ha mantenido con países como México.