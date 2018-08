En el regreso a clases del ciclo escolar 2018-2019 en nivel básico, la ex líder del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo, reaparece después de su liberación con un claro mensaje.

México.- Fue catalogada por muchos como “el conejillo de indias” del gobierno de Enrique Peña Nieto, otros vieron su sorpresiva detención como un acto de combate a la corrupción, mientras que otros más lo vieron como la peor tragedia para el sindicato de maestros.

Dejando de lado todas las especulaciones que envuelven el caso de la maestra Gordillo, la realidad es que a pocos meses de que Enrique Peña Nieto ceda el cargo a Andrés Manuel López Obrador, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) regresa en pleno uso de su libertad a ofrecer una conferencia de prensa en donde se espera revele detalles de su proceso y los planes que tiene para días próximos.

El mismo día en el que 25 millones de alumnos de educación básica, media y superior regresan a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2018-2019, Elba Esther Gordillo reaparecerá en una conferencia de prensa citada al filo de las 11 de la mañana en el Hotel Presidente Intercontinental ubicado en calle Galileo en la colonia Polanco.

Caso turbulento

Elba Esther Gordillo fue detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca a pocos meses de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto como presidente de México.

Estuvo recluida en el Penal Femenil de Tepepan donde, apelando a malas condiciones de salud, logró su reclusión en la torre de enfermería para después en 2017 alcanzar el beneficio del arraigo domiciliario.

Tras cinco años, cinco meses y once días, la maestra Elba Esther Gordillo quedó libre de todo cargo y así reaccionó a la noticia. “Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, indicó Gordillo en un comunicado.

¿Regresa de Elba Esther Gordillo?

Tras la liberación de la maestra Gordillo, voces de la planta docente pertenecientes al SNTE levantaron la voz pidiendo el regreso de su ex líder sindical a las filas del magisterio.

La página de Facebook “Magisterio Despierta” compartió una serie de vídeos en los que exige la renuncia de Juan Díaz de la Torre, quien se desempeña actualmente como dirigente del sindicato.

En uno de sus primeros vídeos, por ejemplo, se advierte que la exlideresa del SNTE será absuelta debido a que “ninguna de las acusaciones contra la maestra tuvo sustento”. También se argumenta que La Maestra nunca perdió sus derechos laborales al estar presa, por lo que nunca dejó de ser la presidente del Comité Nacional del Sindicato.