El presidente Peña Nieto reconoció que entre los principales errores de su administración destaca el “no haber explicado con suficiencia los señalamientos (…) en el tema de la Casa Blanca”.

El análisis del todavía presidente de México ha sido certero, hay dos puntos que, a tres meses del final de su sexenio, destacan como algunos de los momentos críticos de la administración federal: el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un sexenio que no fue ajeno a momentos polémicos, estos dos hechos generaron algunas de las críticas más certeras en su contra.

“Lamentó haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿la hubiese vuelto a involucrar? No, porque a ella no correspondía, ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré”, señaló el mandatario mexicano.

Queda la pena de la inseguridad

En materia de seguridad, una de las principales exigencias de los mexicanos, señaló que la estrategia que se implementó durante su sexenio fue la correcta, pero reconoció que ha sido insuficiente ya que a 102 días de que concluya su mandato, no se logró la unificación de las policías en las entidades y el fortalecimiento de las capacidades de cada estado.

Concretamente en el caso de Ayotzinapa, indicó que le queda la pena que “embarga a los padres por el dolor que tuvieron, que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia, en demanda de saber qué deparó a sus hijos”.

No obstante, suscribió la versión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual, los 43 estudiantes normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros de la delincuencia organizada del estado de Guerrero.

“Lamentablemente el crimen organizado que ha permeado esferas de gobiernos municipales tuvieron que ver en la desaparición… Todos los elementos de investigación concluyen en lo mismo. Incluso, información reciente, conocida por los padres y por quienes le están dando seguimiento a este caso, saben de labores de inteligencia realizadas por el gobierno norteamericano donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México donde se confirma qué hicieron con los estudiantes: los quemamos en el basurero”, señaló el presidente mexicano.

El legado de presidente

Al ser cuestionado sobre cómo le gustaría ser recordado, el presidente indicó que le gustaría quedarse con el saber que como mandatario cumplió con su deber.

“Para mí ha sido un privilegio de vida ser presidente de este país, estoy más que agradecido con Dios, la vida y con los mexicanos que confiaron en el proyecto que postulé y también con los que fueron críticos constantes”, remarcó el presidente.